Bulgaria come la Bielorussia, da 40 giorni in piazza contro la corruzione: "L'Ue finge di non vedere" (Di giovedì 20 agosto 2020) Persone da tutta la Bulgaria e appartenenti a diversi ceti sociali hanno partecipato alle proteste anti-corruzione che hanno imperversato tra le strade della capitale Sofia nelle ultime sei settimane. Lo scorso 18 agosto si è arrivati al 40mo... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Bulgaria come Proteste in Bulgaria: la primavera di Sofia ISPIonline Bulgaria-Grecia: proteste al valico di frontiera Ilinden-Exohi

Cronaca - Decine di camion e oltre a 50 rappresentanti di varie aziende commerciali e di trasporto e operatori agricoli si sono riuniti per protestare. ...

Cagliari Calcio, altri giocatori positivi al Covid-19: rinviato il ritiro di Aritzo

Dopo Despodov (asintomatico e attualmente in Bulgaria), ci sarebbero altri tre casi di positività nel gruppo rosossoblù: a rischio rinvio il ritiro di Aritzo inizialmente in programma giovedì Allarme ...

