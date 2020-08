Coronavirus Lazio, Palozzi: ‘Ritarti tamponi e grandi disagi per i cittadini. Regione inefficiente’ (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Per molti residenti di Roma e del Lazio, rientrati in questi giorni da mete “calde” come Grecia, Croazia, Spagna e Malta, il ritorno in patria si sta trasformando in una vera e propria odissea. Sono numerose, infatti, le segnaLazioni da parte dei cittadini, sottoposti a tampone obbligatorio e costretti alla quarantena in attesa dei risultati, ben oltre le 48 ore comunicate verbalmente agli utenti. Un’attesa snervante, che sta incidendo negativamente sull’organizzazione familiare, lavorativa e quotidiana. Molti di loro, inoltre, hanno appreso dei test obbligatori mentre erano ancora in villeggiatura e hanno accettato comunque di buon grado di sottoporsi alle analisi, pensando di poter contare sulla macchina operativa disposta dal presidente Zingaretti e dall’assessore D’Amato. Una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

