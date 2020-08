Muore bimbo di 21 mesi a Modica: "Lividi sul corpo". Fermato il compagno della madre (Di martedì 18 agosto 2020) Un bimbo 21 mesi è morto nell’ospedale di Modica (Rg), dove è arrivato in ambulanza. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Secondo quanto si apprende sul corpicino del piccolo ci sarebbero Lividi e lesioni. Dopo avere interrogato la madre, la polizia ha Fermato il convivente della donna. La coppia abita a Rosolini, cittadina del siracusano di 20 mila abitanti. A coordinare l’inchiesta è la Procura di Siracusa. Sarà l’autopsia sul corpicino a rivelare le cause del decesso anche se i Lividi riscontrati sul collo e sul corpo del bambino farebbero ipotizzare il peggio: a ucciderlo sarebbero state le percosse ricevute.Il medico che l’ha visitato quando il piccolo è arrivato ... Leggi su huffingtonpost

