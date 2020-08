Calciomercato, Cavani verso il Benfica: il vecchio Palermo non c’è più, addio al bonus… (Di martedì 18 agosto 2020) El Matador pronto a sbarcare in Portogallo.Dopo aver vestito la maglia del PSG per ben sette stagioni, realizzando 138 reti in 200 presenze complessive, Edinson Cavani ha deciso di non rinnovare il suo contratto per iniziare una nuova avventura professionale. Tanti top club, anche italiani come la Roma, hanno provato a convincere l'attaccante uruguaiano, che sembra però aver deciso la sua prossima destinazione.Calciomercato Roma, la bomba dall’Uruguay: giallorossi in all-in su CavaniDopo aver rifiutato anche l'offerta dell'Atletico Madrid, Cavani sembra infatti destinato a vestire, dall'inizio della prossima stagione, la maglia del Benfica: El Matador potrebbe dunque continuare la sua carriera in Portogallo, campionato in cui non ha mai ... Leggi su mediagol

