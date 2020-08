Esenzione IMU prima casa anche ai coniugi con residenze diverse: la sentenza (Di lunedì 17 agosto 2020) La famiglia in Italia sta cambiando e segue l’evolversi dei tempi e con essa deve cambiare ed evolvere anche il dettato normativo che regola alcune delle tasse che sono legate alla composizione della famiglia, come appunto può essere l’IMU. Fino ad ora l’Esenzione dell’IMU sulla prima casa era consentita solo a patto che i coniugi avessero residenza nell’immobile, in caso di residenze diverse, il coniuge che non l’avesse nell’immobile in oggetto era costretto a pagare l’IMU. Le cose stanno cambiando e a confermarlo una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, la numero 945 del 2020, la quale interviene sull’Esenzione Imu sulla prima ... Leggi su notizieora

