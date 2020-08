L’Amicizia tra Animali Non Conosce Limiti, un Delfino Gioca con un Cane sulla Riva del Mare (Di domenica 16 agosto 2020) Una ragazza della Crimea ha pubblicato sul web due filmati che testimoniano quanto l’amicizia tra Animali non conosca barriere. La giovane era in spiaggia con il suo Cane Patrick, quando un Delfino si è accostato a loro e si è messo a Giocare con il Cane. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Из Москвы в Крым, чтобы Жить (@zvezdopad vospominanij) in data: 13 Giu 2020 alle ore 12:45 PDT I due si sono intrattenuti a lungo, tra tuffi e rincorse, nonostante Patrick non ami molto l’acqua. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Из ... Leggi su youreduaction

