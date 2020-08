Vladimir Luxuria rivela alcuni dettagli sul rapporto tra Francesca Pascale e Paola Turci (Di sabato 15 agosto 2020) Amiche da tempo Vladimi Luxuria ha parlato di Francesca Pascale in un’intervista al Corriere della sera facendo riferimento al rapporto ormai reso noto che l’ex compagna di Silvio Berlusconi avrebbe con la cantante Paola Turci. L’opinionista ha ammesso che le due donne sono state realmente paparazzate, il servizio come succede in molti casi, non era concordato e questo ha fatto arrabbiare molto Paola: “La sento felice, spero che il chiacchiericcio non rovini un rapporto appena iniziato. So che Paola ci è rimasta molto male per le foto del bacio… che poi il servizio non era concordato, sono state davvero paparazzate”. Le parole di Luxuria fanno riferimento ad una ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Luxuria Vladimir Luxuria ringrazia Andria. Di Pilato: "necessario ripartire dai diritti" - video VideoAndria.com Vladimir Luxuria: “Francesca Pascale ha sofferto per Berlusconi. Ora è felice”

Vladimir Luxuria racconta la sofferenza di Francesca Pascale per l’addio a Silvio Berlusconi e il nuovo legame con Paola Turci. La 35enne ha vissuto una lunga storia d’amore con il Cavaliere, iniziata ...

