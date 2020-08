Reagisce a scippo, 86enne preso a botte a Genova: arrestato marocchino (Video) (Di sabato 15 agosto 2020) Genova, 15 ago – E’ una scena talmente vergognosa che da una parte avremmo preferito non mostrarvi. Perché fa male, perché è intollerabile. Eppure, nonostante questo, è importante farle vedere queste immagini per far aprire gli occhi alle anime belle (ammesso che vogliano davvero aprirli). Mostrano un signore di 86enne visibilmente claudicante che viene rapinato davanti all’ascensore del condominio di Genova dove abita. L’anziano stava appunto rincasando, quando un 35enne marocchino assieme alla compagna 27enne lo hanno scippato e malmenato. La polizia ha arrestato per evasione, ricettazione e rapina aggravata il nordafricano. Mentre la donna di 27 anni è stata segnalata in stato di libertà, anche per lesioni personali. Sono entrambi ... Leggi su ilprimatonazionale

Adnkronos : Reagisce a scippo, 86enne malmenato: tutta la scena ripresa da telecamere - pier2856 : RT @IlPrimatoN: Il 35enne rapinatore marocchino era già stato arrestato lo scorso 2 agosto per aver scippato un altro anziano - ruisseau : RT @IlPrimatoN: Il 35enne rapinatore marocchino era già stato arrestato lo scorso 2 agosto per aver scippato un altro anziano - Andrrr8 : RT @IlPrimatoN: Il 35enne rapinatore marocchino era già stato arrestato lo scorso 2 agosto per aver scippato un altro anziano - IlPrimatoN : Il 35enne rapinatore marocchino era già stato arrestato lo scorso 2 agosto per aver scippato un altro anziano -

Ultime Notizie dalla rete : Reagisce scippo Reagisce a scippo, 86enne malmenato: tutta la scena ripresa da telecamere Adnkronos Reagisce a scippo, 86enne malmenato: tutta la scena ripresa da telecamere

Hanno malmenato e rapinato un 86enne claudicante mentre rincasava. La Polizia di Stato di Genova ha fermato un 35enne per evasione, ricettazione e rapina aggravata in concorso con la compagna 27enne c ...

Botte ad anziano che reagisce a scippo, arrestato

Hanno malmenato e rapinato un 86enne claudicante mentre rincasava. La Polizia di Stato di Genova ha fermato un 35enne marocchino per evasione, ricettazione e rapina aggravata in concorso con la compag ...

Hanno malmenato e rapinato un 86enne claudicante mentre rincasava. La Polizia di Stato di Genova ha fermato un 35enne per evasione, ricettazione e rapina aggravata in concorso con la compagna 27enne c ...Hanno malmenato e rapinato un 86enne claudicante mentre rincasava. La Polizia di Stato di Genova ha fermato un 35enne marocchino per evasione, ricettazione e rapina aggravata in concorso con la compag ...