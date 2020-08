Jennifer Lawrence compie 30 anni, 7 curiosità beauty su di lei che forse non sapevi (Di sabato 15 agosto 2020) Jennifer Lawrence è una delle star più amate della sua generazione, pur non essendo esattamente social, a oggi non esistono suoi account ufficiali. Bella, sicura di sé – è una «drop out», ha lasciato la middle school a 14 anni e tecnicamente non ha un diploma, forte e dall’alto quoziente di auto-ironia. È caduta sulle scale quando è andata a ritirare la statuetta per l’Oscar come migliore attrice nel 2013 per il film «Il Lato Positivo», e interrogata dai giornalisti, ci ha riso sopra e replicato: «Come cosa è successo? Hai visto il mio vestito? Ho inciampato nella stoffa e sulle scale avevano passato la cera». Leggi su vanityfair

