Georgette Polizzi: “Per la sclerosi multipla devo fare il bagno in mare con il salvagente”, il post motivazionale (Di venerdì 14 agosto 2020) Georgette Polizzi in vacanza a Lignano Sabbiadoro con il marito Davide Tresse, ha raccontato ai follower del bagno in mare, da fare con un salvagente e la cima legata alla barca per via della sclerosi multipla che combatte a testa alta da circa due anni. Georgette Polizzi: bagno in mare con salvagente per la sclerosi... L'articolo Georgette Polizzi: “Per la sclerosi multipla devo fare il bagno in mare con il salvagente”, il post motivazionale proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Georgette Polizzi: “Per la sclerosi multipla devo fare il bagno in mare con il salvagente”, il post motivazionale e… - blogtivvu : Georgette Polizzi: “Per la sclerosi multipla devo fare il bagno in mare con il salvagente”, il post motivazionale e… -