Coronavirus, il bollettino del 14 agosto: gli aggiornamenti dalle Regioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino aggiornato dal ministero della Salute: oggi in Italia registrati altri 574 contagi e 3 decessi Coronavirus, il bollettino del ministero della Salute: oggi ancora in aumento i contagi. Che salgono a 574 (ieri 523). Si tratta del numero più alto di incrementi dal 23 giugno. Tre i decessi nelle ultime 24 ore. … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 agosto: 252.809 casi positivi e 35.234 morti - repubblica : ??Coronavirus, il bollettino: 574 nuovi casi (ancora in aumento), tre decessi, 403 guariti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 agosto: 252.809 casi positivi e 35.234 morti - Ant5410 : RT @Cartabellotta: #Coronavirus: ragazzi stiamo attenti per favore, vi prego ??I nuovi ricoverati in Rianimazione hanno tra i 40 e i 60 ann… - EGinori : RT @Cartabellotta: #Coronavirus: ragazzi stiamo attenti per favore, vi prego ??I nuovi ricoverati in Rianimazione hanno tra i 40 e i 60 ann… -