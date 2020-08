Venezia protagonista nel prossimo corto con Pierfrancesco Favino (Di giovedì 13 agosto 2020) La notte delle stelle, il 10 agosto, ha portato a Venezia una star inaspettata. Pierfrancesco Favino è apparso per la sorpresa dei visitatori di questa versione di Venezia ancora tranquilla e intima alla guida di uno scintillante motoscafo Riva in vari punti della Laguna. Leggi su vanityfair

rajven7 : #covertAffairs s2e11 la protagonista è a Venezia e - non ridoppiano gli attori italiani - hanno un accento veneto /… - asb197 : RT @AteneoVeneto: Il #9agosto nasce a #Venezia #EmilioVedova (1919-2006), erede della lunga tradizione pittorica della Serenissima che incl… - deppsvn : @cocaxcola7 @perchetendenza attrice e cantante argentina. è stata al festival di venezia come protagonista del film… - abbracciamilali : RT @deppsvn: @BebyBecky @perchetendenza siii, da tanto è cantante solista e ha fatto già diversi tour anche in italia. inoltre è stata al f… - deppsvn : @lady_c0nStAbLe @smilespostyles siii aha da molto è solista, è anche venuta al festival di venezia come protagonis… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia protagonista Venezia protagonista nel prossimo corto con Pierfrancesco Favino Vanity Fair.it Incidente nautico a Venezia: barchino contro bricola. Tre in acqua, un codice rosso

Incidente nautico mercoledì pomeriggio a Venezia. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa nel canale di San Giuliano dove un barchino è andato contro una bricola. All’interno i tre occupanti sono stati ...

Jovanotti, Biagio Antonacci e Lodo Guenzi al cinema nel film sugli Extraliscio

Jovanotti alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia: capiterà anche questo, in occasione dei dieci giorni che a inizio settembre la città lagunare dedicherà alle nuove proposte del mondo cinematografi ...

Incidente nautico mercoledì pomeriggio a Venezia. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa nel canale di San Giuliano dove un barchino è andato contro una bricola. All’interno i tre occupanti sono stati ...Jovanotti alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia: capiterà anche questo, in occasione dei dieci giorni che a inizio settembre la città lagunare dedicherà alle nuove proposte del mondo cinematografi ...