Le regole sulle discoteche nelle varie regioni Italiane (Di giovedì 13 agosto 2020) Quali discoteche aperte e in quali zone d’Italia? Da quando il governo ha demandato alle singole regioni i provvedimenti da prendere per la fase 3, dopo la chiusura del lockdown e il via libera delle varie attività, le misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus sono state gestite a livello locale, provocando qualche confusione e, in alcuni casi, delle vere e proprie marce indietro che hanno causato qualche problema sia ai cittadini, sia agli imprenditori. È il caso, ad esempio, dei locali dove si balla: il comitato tecnico-scientifico aveva dato un’indicazione precisa, quella di tenerli chiusi e di consentire le serate danzanti soltanto all’aperto. Ma le regioni hanno preso strade diverse, soprattutto in quelle zone d’Italia dove il turismo, in questo periodo, ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : Coronavirus, Usa: scuole come “cavie” nella gestione del Covid. È caos sulle regole e i prof non vogliono tornare i… - lifesdream1 : RT @MritaB78: Non dovete chiedere a noi siciliani di rispettare le regole perché vi abbiamo dimostrato che sappiamo rispettarle,adesso s… - masinutoscana : @ilSesta @anninat Lo sto aggiornando sulle prossime elezioni, sia mai che cambian le regole e lo trovano impreparato per il referendum - Toni_ct_1 : RT @MritaB78: Non dovete chiedere a noi siciliani di rispettare le regole perché vi abbiamo dimostrato che sappiamo rispettarle,adesso s… - NewSicilia : #Coronavirus #Catania, limiti e regole a #Ferragosto: le comunicazioni dal @ComunediCatania. #Covid19 #Cronaca… -

Ultime Notizie dalla rete : regole sulle Stretta sulle mascherine in Alto Adige: regole più severe per i lavoratori di ristoranti e negozi Alto Adige Doppio mandato M5S, quando Grillo garantiva: «Regola inamovibile»

«La regola sui due mandati non si tocca e non si deroga». Il titolo del post pubblicato sul Blog delle Stelle, organo ufficiale del Movimento 5 Stelle, del 10 marzo 2017 non lascia spazio a grandi dub ...

Elodie: annullata la data a Sant’Agata di Puglia

Il Comune di Sant’Agata di Puglia, nel rispetto delle regole anti-Covid, e quindi per motivi completamente indipendenti dall’artista; ha deciso di annullare l’evento “Sul Palco delle Puglie 2020”. Il ...

«La regola sui due mandati non si tocca e non si deroga». Il titolo del post pubblicato sul Blog delle Stelle, organo ufficiale del Movimento 5 Stelle, del 10 marzo 2017 non lascia spazio a grandi dub ...Il Comune di Sant’Agata di Puglia, nel rispetto delle regole anti-Covid, e quindi per motivi completamente indipendenti dall’artista; ha deciso di annullare l’evento “Sul Palco delle Puglie 2020”. Il ...