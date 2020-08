Latitante da 17 anni, è stato arrestato in Svizzera (Di giovedì 13 agosto 2020) La Fepol è stata attivata dalla rete europea "Enfast -European Network of Fugitive Active Search Teams" Leggi su media.tio.ch

Roma, 13 ago 09:34 - (Agenzia Nova) - Nell’ambito del progetto Wanted III della Polizia di Stato, volto alla ricerca di pericolosi latitanti, la squadra mobile di Modena in esito a una mirata ed incis ...Catturato con estradizione in Italia un cittadino albanese latitante dal 2003. L’operazione che ha consentito di scovare il malvivente in Svizzera, rientra nell’ambito del progetto Wanted III della Po ...