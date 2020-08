Domenech punge Gasperini: “Il Psg ha vinto con i cambi” (Di giovedì 13 agosto 2020) All’indomani della cocente eliminazione dell’Atalanta negli ultimi minuti per mano del Psg, l’ex tecnico della Francia, Raimond Domenech, non perde occasione per attaccare l’allenatore dei nerazzurri, Giampiero Gasperini e in generale il calcio italiano: “Un bravo al Psg e grazie a Gasperini per i suoi cambi nella parte finale del match. La leggenda che gli allenatori italiani siano dei grandi tattici per quanto riguarda questo match resta una leggenda. Tuchel ha avuto più successo”. Atalanta-Psg 2-1: finisce la favola della Dea in Champions Domenech non è nuovo a commenti ironici sul calcio nostrano. Quando allenava la Nazionale francese Under 21 ebbe da ridire con Cesare Maldini, reo a suo dire di praticare un calcio superato. In occasione della finale di Coppa ... Leggi su sport.periodicodaily

