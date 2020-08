Coronavirus, negativi i tamponi Uefa ai giocatori dell'Atletico: stasera la sfida al Lipsia (Di giovedì 13 agosto 2020) Diego Simeone può tirare un sospiro di sollievo. Gli ultimi tamponi fatti ieri dall'Uefa sui suoi giocatori una volta arrivati in Portogallo hanno dato tutti esito negativo e l'Atletico potrà dunque ... Leggi su gazzetta

LISBONA (PORTOGALLO) - I tamponi per la ricerca del Coronavirus a cui si sono sottoposti giocatori e staff dell'Atletico Madrid sono tutti negativi. Il test è stato effettuato ieri dai medici della ...

Coronavirus e zona rossa, è buio alla Sonrisa: via ai test su 20mila residenti

Via Croce è deserta, gli ultimi negozi hanno dovuto chiudere i battenti ieri mattina. Nella strada, che si estende per poco più di un chilometro, è vietato l'ingresso e l'uscita: zona rossa. Nei villi ...

