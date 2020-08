Bonus Inps, l’ex sindaco di Amatrice Pirozzi è furioso: “Farò querela” (Di giovedì 13 agosto 2020) Bonus Inps, l’ex primo cittadino e attuale consigliere regionale smentisce di aver preso i soldi ed è pronto a querelare un giornale Bonus Inps, l’ex primo cittadino di Amatrice e attuale consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Sergio Pirozzi, smentisce di essere coinvolto nello scandalo dei politici che hanno chiesto il sussidio ed è pronto a querelare Il Tempo. “È una forma di sessismo al contrario battersi per l’emancipazione femminile e poi usare il lavoro di mia moglie per attaccare me” dice Pirozzi nell’intervista rilascia a Fanpage.it dove spiega che la richiesta è stata fatta dalla moglie che ha un’edicola-cartoleria ad Amatrice. Bolla ... Leggi su bloglive

