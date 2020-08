Bimbo ferito alla testa da un colpo di arma da fuoco sparato dal nonno: è grave (Di giovedì 13 agosto 2020) Doveva essere una mattinata tranquilla, in compagnia del nonno, invece si è sfiorata la tragedia. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina, intorno alle 10:34, in un’abitazione in via Val Sillaro. Un papà ha portato il suo piccolo di 6 anni a trovare il nonno. Ma è quando si allontanato, per andare in bagno, che ha sentito un colpo di arma da fuoco. Si è immediatamente precipitato, è corso sul posto e ha trovato il bambino ferito alla testa e il nonno con la pistola – regolarmente detenuta – in mano. Il nonno ha detto che stava riponendo l’arma ... Leggi su ilcorrieredellacitta

