Avviso di garanzia a Conte e 6 ministri. Lui: “Mi assumo la responsabilità politica”. Il pm: da archiviare (Di giovedì 13 agosto 2020) Palazzo Chigi: «Per la procura notizie infondate. Disponibili a fornire ai magistrati ogni elemento utile» Leggi su lastampa

L’indagine della Procura di Roma nei confronti del Presidente del Consiglio Conte e di alcuni Ministri nasce da una serie di esposti presentati nei mesi scorsi dal Codacons, in cui si contestava l’ope ...

Rumor: Conte nella mani della Forleo, sul caso Covid decide l'anti D'Alema?

Pugliese come il premier, potrebbe essere l'ex gip delle indagini su D'Alema e il caso Unipol a decidere sulla richiesta di archiviazione per Conte e ministri Il destino di Giuseppe Conte e dell'inter ...

