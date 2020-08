Avvisi di garanzia a Conte e a 6 ministri dalla procura di Roma. Denunce per gestione emergenza Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma Leggi su firenzepost

