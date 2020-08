Willy, il principe di Bel-Air | Will Smith produce l’inedita serie drammatica (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’attore Will Smith produrrà un’inedita versione drammatica della serie cult anni’90, Willy, il principe di Bel-Air, intitolata semplicemente Bel-Air. Secondo Deadline, l’anno scorso Morgan Cooper ha scritto e diretto una versione, non ufficiale e in chiave drammatica, dell’iconica sitcom degli anni ’90 Willy, il principe di Bel-Air. Dopo essere diventata virale e aver ricevuto elogi … L'articolo Willy, il principe di Bel-Air Will Smith produce l’inedita serie drammatica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

