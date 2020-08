La Lega non ci sta: nessuna indulgenza sul caso bonus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non ci saranno sconti per i componenti della Lega che hanno richiesto i 600 per le partite Iva nonostante gli alti redditi. Il tutto in attesa che Matteo Salvini prenda una posizione ufficiale. Il caso dei ‘furbetti del bonus’ continua a tenere banco sulla scena politica nazionale. In particolare la Lega rischia di finire nell’occhio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Lega non Bonus Inps, la Lega si sente accerchiata: «Non possiamo essere indulgenti» Corriere della Sera Tra le scuse dei furbetti del bonus, beneficenza e buona fede

Dagli inconsapevoli, perché «è tutta colpa del commercialista» (a volte, compagna e commercialista) a chi invece voleva intenzionalmente punire una legge sbagliata e fare beneficenza. Ma ci sono pure ...

Scandalo bonus, Dara e la Lega rifugiati nel silenzio: sul web indipendentisti all’attacco

A Viadana i civici vicini a Fava: «Cosa ne pensa Cavatorta?» Il Pd di Castiglione: «Se è vero, via la delega» MANTOVA. Secondo giorno di imbarazzato silenzio da parte della Lega mantovana sulla vicend ...

