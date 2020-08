Joe Biden ha scelto Kamala Harris Una vice da black lives matter (Di mercoledì 12 agosto 2020) Joe Biden ha scelto Kamala Harris come sua partner nella corsa presidenziale. La senatrice 55enne della California, di padre giamaicano e madre indiana ex procuratore distrettuale di San Francisco, sarà la terza donna nella storia e la prima donna di colore in questa carica, se la partita sarà vinta. Ideologicamente moderata e pragmatica Kamala Harris avrà uno stile di campagna certamente più combattivo di quello del suo ‘capo’. Nel 2011 fu eletta, prima donna, come ‘fiscale’ in California. Poi sei anni dopo come seconda donna di colore eletta alla Camera Alta. Si è fatta un’immagine di donna forte con i suoi discorsi contro l’Amministrazione Trump. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden, la prima donna non bianca nella storia degli Stati Uniti - you_trend : ?? #BREAKING Kamala Harris sarà la candidata alla vicepresidenza di Joe Biden - ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden - foxyvol : RT @ilpost: Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden - AgtAlesii : RT @you_trend: ?? #BREAKING Kamala Harris sarà la candidata alla vicepresidenza di Joe Biden -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden Joe Biden ha scelto Kamala Harris come vice AGI - Agenzia Italia Kamala Harris, la prima donna afroamericana candidata come vicepresidente USA

Kamala Harris, la 55enne senatrice della California, la scelta più sicura del candidato democratico Joe Biden. «Sono onorata — ha dichiarato la senatrice —. Biden può unire gli americani perché ha ...

Usa, Kamala Harris sarà vicepresidente se Joe Biden vincerà le elezioni

Joe Biden ha scelto Kamala Harris come sua partner nella corsa presidenziale. La senatrice 55enne della California, di padre giamaicano e madre indiana ex procuratore distrettuale di San Francisco, sa ...

Kamala Harris, la 55enne senatrice della California, la scelta più sicura del candidato democratico Joe Biden. «Sono onorata — ha dichiarato la senatrice —. Biden può unire gli americani perché ha ...Joe Biden ha scelto Kamala Harris come sua partner nella corsa presidenziale. La senatrice 55enne della California, di padre giamaicano e madre indiana ex procuratore distrettuale di San Francisco, sa ...