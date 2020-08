Gasperini: “Dobbiamo essere felici lo stesso. Sembrava fatta” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il condottiero dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta nel finale contro il Psg che è valsa l’eliminazione dalla Champions League. Queste le parole del tecnico atalantino: “Devo dire che c’è il rammarico per essere arrivati davvero vicini al concludere l’impresa. Rimane però la soddisfazione di aver giocato una Champions League in crescendo, non posso fare altro che ringraziare i ragazzi. Dispiace davvero perché Sembrava fatta nonostante le difficoltò della gara. In gare come queste ci sono avversari e giocatori tra i più forti del mondo. Mbappè e Neymar hanno vivacizzato l’azione, ma avere preso gol a tempo scaduto dispiace di più. Questa Champions ci insegna tanto, è una competizione ... Leggi su alfredopedulla

eantoniopolonia : @YeyeSkrt Gasperini infame e Bergamo retrograda, noi napoletani dobbiamo esultare per forza - HCE__ : L'Atalanta ha in mente di lottare per lo scudetto, che ne dici GIampiero? (Condò) non possiamo porci questo obietti… - Nerys__ : #Gasperini @Atalanta_BC “La gente di Bergamo festeggerà lo stesso, per via del senso di appartenza che abbiamo e pe… - antlucig : 'O vinciamo, o impariamo'. Tocca imparare, #Gasperini. Un 1t alla pari, un 2t dominato dal PSG. Se togliamo la soli… - morgans_news : Ma ci dobbiamo mettere a fare gli sfottò per l'uscita dell'#atalanta in #ChampionsLeague? Seriamente? Se volete f… -