Frana in Valmalenco | valanga di detriti si stacca dal versante della montagna e piomba sulla strada | tre morti

Tre persone sono morte a causa di una Frana staccatasi nel tardo pomeriggio di oggi a Chiareggio, in Valtellina. Le vittime si trovavano in auto, quando sono stati investiti da una massa di detriti. Ferito anche un bimbo di cinque anni, trasportatoin elicottero al Papa Giovanni XXIII in codice rosso. Altre persone coinvolte solo marginalmente si sono allontanate, mentre non è ancora noto – dicono ancora da Areu – se ci sono altre persone sotto la Frana. La valanga di detriti è piombata a valle all'imbocco dell'abitato di Chiareggio, località turistica in quota di Chiesa in Valmalenco (in provincia di Sondrio), trascinando nel sottostante torrente l'auto. Nella zona, poco prima, si era abbattuto un ...

emergenzavvf : ?? #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal… - Corriere : Frana in Valtellina per un violento temporale: almeno tre morti tra cui una ragazzina - Corriere : Frana in Valtellina per un violento temporale: almeno tre morti tra cui una ragazzina - gigifabbri : Le tragedie?????? Quelle vere Purtroppo ?? Frana a Chiesa Valmalenco: morti padre, madre e figlia - rep_milano : Frana a Chiesa Valmalenco: morti padre, madre e figlia [di LUIGI BOLOGNINI] [aggiornamento delle 19:26] -