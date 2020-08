Chi è Marta Fascina, la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi con il 55% di assenze in Parlamento durante le votazioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’ufficialità definitiva è arrivata grazie agli scatti del settimanale di famiglia: sulle pagine di Chi ecco per la prima volta che Silvio Berlusconi tiene per mano Maria Antonia Fascina. L’ex cavaliere quasi 84enne è stato immortalato mentre esce da villa Certosa diretto al nuovo yacht dell’amico Ennio Doris. Con lui la sua nuova fiamma, di 54 anni più giovane. Fascina, infatti, è nata nel 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ma è cresciuta a Portici, in provincia di Napoli. Il suo nome aveva cominciato a circolare nei primi mesi del 2018, quando Forza Italia l’aveva gentilmente omaggiata di un seggio blindato per la Camera in Campania. Un posto che in teoria sarebbe dovuto toccare a Nunzia De Girolamo, poi non ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Chi è Marta Fascina, la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi con il 55% di assenze in Parlamento durante le votazio… - Noovyis : (Chi è Marta Fascina, la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi con il 55% di assenze in Parlamento durante le votazi… - marta_barone_ : RT @v2Dark: Sono caduti molti tabù. Ne manca uno e voglio tirare un sasso nello stagno, consapevole che molti mi odieranno per aver osato f… - Moriconi_Marta : Vi giuro che quando gli adulti si siedono su una sedia e iniziano a comandare e dire cosa si deve fare mi incazzo male. Ma chi sei scusa? - infoitinterno : E’ Marta Fascina la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi: su Chi foto mano nella mano -