Che fine ha fatto Rachida di Masterchef? Oggi a 53 anni ha aperto un ristorante [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ve la ricordate? Impossibile dimenticare la mitica Rachida, che ha appassionato moltissimi telespettatori e ci ha strappato tante risate. Riusciva sempre a contraddistinguersi tra tutti i concorrenti della terza edizione di Masterchef, per la sua bravura ma anche per il suo carattere tutto pepe. Ma Oggi a distanza di quasi sette anni, che fine ha fatto Rachida? Ecco cosa fa adesso e com’è diventata! Rachida dopo Masterchef e l’Isola dei Famosi ha aperto un ristorante Rachida, Oggi 53enne di origini marocchine, è stata tra i concorrenti più influenti e che maggiormente ricordiamo della terza edizione di Masterchef. Le sue ... Leggi su velvetgossip

Rinaldi_euro : Domanda in una mattina di mezza estate: che fine ha fatto #Colao ? Già sparito? - Raiofficialnews : Fine riprese della grande serie evento #Rai 'LEONARDO' con Aidan Turner che svela il mistero di uno dei personaggi… - 6000sardine : #12agosto - 76° anniversario della strage nazista di Sant'Anna di #Stazzema. “Non va dimenticato che quanti sotto… - jack_follia : @Marty_Loca80 ma le patate che fine hanno fatto? - cotrozzi_lisa : RT @AlfioKrancic: Lo so. Mio cugino di montagna è un rompiballe, ma sono tre giorni che mi chiede che fine ha fatto Palamara. Qualcuno di v… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine

Viterbo News 24

È diventato virale in rete il video che riprende un acceso battibecco tra un giovane e due agenti di polizia che stavano effettuando un intervento in piazza Castello a Vicenza: la volante era interven ..."Ho aspettato, certo che quei 1200 euro sarebbero arrivati, così non mi sono fatto problemi a chiedere dei piccoli prestiti. Ma i giorni passavano e niente. Alla fine mi hanno detto che non avevo ...