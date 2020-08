Champions League, Atalanta-PSG 1-2: la Dea getta al vento la qualificazione, i parigini la ribaltano nel recupero (Di mercoledì 12 agosto 2020) Atalanta-PSG doveva scrivere la storia e in qualche modo è riuscita a farlo.I bergamaschi hanno gettato al vento una qualificazione alla semifinale che sembrava davvero cosa fatta. Gli orobici si sono portati in vantaggio al 27' del primo tempo con un tiro a giro di Mario Pasalic che ha insaccato alle spalle di Navas su servizio perfetto di Zapata. Nel corso del match diverse occasioni sprecate dai parigini che prima con Neymar (sul fondo) e poi con Mbappé (respinta di Sportiello) non sono riusciti a concretizzare almeno fino al 90'. Incredibilmente proprio nell'ultimo giro di orologio i francesi hanno pareggiato con una rete di Marquinhos che ha depositato in rete da due passi su assist di Neymar. Si pensava si potesse arrivare ai supplementari, ma al 92' ecco il gol vittoria del PSG che ... Leggi su mediagol

