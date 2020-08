Responsabilità Covid a carico dei tennisti: bufera agli Us Open (Di martedì 11 agosto 2020) "Mi assumo piena responsabilità per ogni rischio compresa malattia o morte. E' un esonero di responsabilità e vale per sempre. Firma qui... US Open". Koolhof pubblica due pagine di un documento, in ... Leggi su quotidiano

ShooterHatesYou : La responsabilità civica e generalizzata non esiste. Se metti delle tartine sul tavolo ci si lanceranno sopra tutti… - Sport_Mediaset : Bufera #USOpen: 'Nessuna responsabilità se i giocatori muoiono di #Covid'. Un doppista olandese ha messo in rete lo… - trash_italiano : Dopo aver pubblicato un meme (su qualsiasi argomento) io cerco di informarmi al meglio attraverso fonti autorevoli.… - MeScapin : RT @Linkiesta: La classe dirigente politica è quella che è, ma la responsabilità è di chi l’ha selezionata e votata non delle istituzioni.… - MichelaRoi : RT @Linkiesta: La classe dirigente politica è quella che è, ma la responsabilità è di chi l’ha selezionata e votata non delle istituzioni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Responsabilità Covid Sicilia: M5S, 'gravissimo pasticcio su dati Covid porti firma pupillo Musumeci' Affaritaliani.it