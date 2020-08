Renzi “Basta rinvii, non si governa inseguendo il consenso” (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In Europa Conte ha fatto bene: con i populisti eravamo considerati i gilet gialli d'Europa, ora siamo tornati dalla parte dell'asse franco-tedesco. Adesso bisogna vedere come il premier lavorerà in Italia. Molti dei provvedimenti presi sono funzionali al consenso, come si vede dalla insistita narrazione sui sondaggi e sul consenso social. Ma se vuoi salvare un Paese non può guidarti l'ansia del consenso. Servono dunque riforme coraggiose, anche facendo cose controcorrente”. Lo dice al Corriere della Sera il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.“Abbiamo a disposizione una massa di soldi mai vista, una montagna di risorse – sottolinea l'ex premier -. Se ci fosse stato Salvini non avremmo mai preso i 209 miliardi di euro. Questo mi rende orgoglioso di aver fatto la mossa del cavallo esattamente un anno fa. Ma ... Leggi su liberoquotidiano

