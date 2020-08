Grande Fratello VIP: tutte le ultime indiscrezioni su opinionisti e concorrenti (FOTO) (Di martedì 11 agosto 2020) Nel prossimo autunno comincerà una nuova edizione del Grande Fratello VIP e le indiscrezioni sono davvero molte. Tantissimi sono i rumors trapelarti sia in merito agli opinionisti sia sui concorrenti. Tra i nomi trapelati, ce ne sono alcuni che fanno davvero tanto sgomento, tra cui quelli di alcuni ex partecipanti di Temptation Island e non solo. Andiamo a vedere tutti i dettagli trapelati fino a questo momento. Le informazioni certe sul Grande Fratello VIP e gli opinionisti incerti Sul Grande Fratello VIP sono emerse tante indiscrezioni, andiamo con ordine e vediamo quali sono le informazioni certe. La prima certezza riguarda, ovviamente, il conduttore. Al timone, anche quest’anno ci ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello «Grande Fratello Vip»: Antonella Elia (forse) sarà l opinionista Vanity Fair Italia GF Vip: Antonella Elia opinionista? Il marito di Fernanda Lessa è una furia

Antonella Elia rifà il Grande Fratello Vip... da opinionista

