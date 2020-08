Dolce veloce senza cottura: pronto in pochissimi minuti. La ricetta (Di martedì 11 agosto 2020) Il Dolce veloce senza cottura è una ricetta golosissima e che si prepara in pochissimi minuti. Un dessert ottimo a colazione, merenda o a fine pasti. La ricetta Il Dolce veloce senza cottura è una ricetta golosissima e che si prepara in pochissimi minuti. Non richiedendo cottura in forno, è il Dolce ideale da preparare nelle calde giornate ed ottimo da servire a colazione, merenda o fine pasti. È apprezzato da tutti anche dai più piccoli ed è una vera bontà! Un Dolce irresistibile da gustare non solo d’estate ma anche durante tutto ... Leggi su bloglive

Ferragosto fa rima con buon mangiare. Ai tempi della doppia grave crisi (economica-sanitaria) molti resteranno a casa (niente vacanze). Ma il Ferragosto va festeggiato alla grande, almeno a tavolo. E ...

Quali sono i dolci estivi che non necessitano di cottura in forno?

Potrebbe capitare che in estate ci siano la voglia e il tempo di dedicarsi a nuove attività, tra le quali la preparazione dei dolci. Tuttavia, durante questa stagione così calda l’idea di accendere il ...

