Cagliari su Villa: ecco l'offerta al Boca Juniors (Di martedì 11 agosto 2020) Cagliari - Destro di piede ma più propenso ad agire sulla corsia sinistra, come attaccante esterno , per rientrare verso la porta e tentare la conclusione a rete. Sembra rispondere perfettamente all' ... Leggi su corrieredellosport

Il giocatore ha, infatti, già accettato la proposta di massima fatta dal club isolano che ha potuto usare come biglietto da visita importante Nahitan Nandez, giocatore non certo sconosciuto nel Boca.

Calciomercato Cagliari, nuovo asse con il Boca Juniors: pronti 10 milioni

Dopo l’affare Nandez della scorsa estate, il Cagliari pronto ad una nuova trattativa con il Boca Juniors: l’obiettivo, stavolta, è Sebastian Villa La scorsa estate la trattativa per il passaggio di Na ...

