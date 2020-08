Abbandona il cane nel parcheggio e poi fugge via: il video che incastra la proprietaria (Di martedì 11 agosto 2020) La Tesla si ferma nel parcheggio. La donna alla guida scende dall’auto, apre la portiere posteriore e fa scendere il proprio Golden retriever. Lui la fissa, aspetta; lei prova a tornare in auto. Poi, vendendo che il cane non si muove, lo “accompagna” verso un sentiero. E alla fine scappa. L’episodio di abbandono è avvenuto nell’Orchards Park, nel comune di Vancouver, Washington. Sfortunatamente per la ormai ex proprietaria del cane, la sua azione è stata registrata dalle telecamere del parcheggio e il video è stato diffuso dall’associazione animalista I Paw’d It Forward. Il gruppo che si occupa di animali Abbandonati ha fatto sapere che il cane sta bene e che sono in corso le indagini per ... Leggi su ilfattoquotidiano

