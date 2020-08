Juventus, disastro in borsa: il titolo crolla. L’uscita Champions costa (Di lunedì 10 agosto 2020) Juventus, l’uscita dalla Champions League è amara non solo per l’aspetto prettamente sportivo. Oggi il titolo in borsa è crollato Juventus, male male. Si potrebbe dire così commentando la stagione dei bianconeri che si sono sì laureati Campioni d’Italia – e per la nona volta consecutiva – ma l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Lione, è costata molto soprattutto per i mancati ricavi. Quando oggi si sono riaperte le borse dopo il weekend, Milano ha registrato un lieve aumento con un + 3%, ma è il titolo della Juventus che balza all’occhio e richiama l’attenzione dei professionisti ... Leggi su bloglive

