Cyberpunk 2077, non solo pistole: fucili a pompa, katane e molto altro disponibile nel gioco (Di lunedì 10 agosto 2020) All'interno di Cyberpunk 2077 avremo un completo vero arsenale di armi da utilizzare. Durante il Night City Wire abbiamo potuto dare uno sguardo ad alcune delle armi presenti nel gioco.Saremo in grado di utilizzare sia armi a distanza come fucili da cecchino, lanciarazzi, che armi da combattimento ravvicinato, tra cui katane e Mantis, lame implementabili nel nostro corpo.Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.Leggi altro... Leggi su eurogamer

spaziogames : Non chiamatelo sparatutto! #Cyberpunk2077 #NightCityWire - gygy74 : Raga guardate l'evento di Cyberpunk 2077 adesso Guarda cecchino_74 con me su Twitch! - FCafici : Aggiornamenti su Cyberpunk 2077 - Night City Wire #2 #Cyberpunk2077 - NerdPool_IT : Alle ore 17:30 ci potete trovare in diretta su Twitch pronti a seguire il nuovo 'Night City Wire' dedicato a Cyberp… - gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: Cyberpunk 2077, il Night City Wire in diretta: seguitelo con noi dalle 17.00 -