Bonus Inps, la rivolta dei consiglieri comunali: «Abbiamo preso i 600 euro, ma non siamo come gli onorevoli». L’autodenuncia di Pirovano: «Non vivo di politica» (Di lunedì 10 agosto 2020) «Apprendo che sarei coinvolta nello scandalo dei “furbetti del Bonus” e mi autodenuncio». Con queste parole la consigliera comunale di Milano, Anita Pirovano, eletta con la lista “Milano Progressista”, spiega perché ha chiesto il sussidio da 600 euro stanziato dal governo per aiutare gli autonomi. «Non vivo di politica perché non voglio e non potrei», dice. «Qualcuno mi spiega perché da lavoratrice, e la politica non è un lavoro per definizione, non avrei dovuto fare richiesta di una misura di sostegno ai lavoratori perché faccio anche politica?», chiede la consigliera. La consigliera dice di condannare il comportamento dei deputati che guadagnano migliaia di ... Leggi su open.online

