Bielorussia, scontri e proteste in tutto il paese dopo voto: un morto (Di lunedì 10 agosto 2020) Minsk, 10 ago. (Adnkronos) - proteste sono scoppiate in tutta la Bielorussia alla I "Credo ai mei occhi e vedo che la maggioranza è con noi", ha detto ieri sera Tikhanovskaya ai giornalisti, secondo quanto scrive la Bbc. E ha chiesto alla milizia e ai soldati di "cessare le violenze" e "ricordarsi che fanno parte del popolo". "E' certamente la più grande protesta che abbia visto in Bielorussia da quando Lukashenko è arrivato al potere", ha detto al Guardian il professore David Marples, esperto di Bielorussia dell'università dell'Alberta, "alle elezioni non è mai successo nulla del genere. Mi sembra che l'intero paese voglia un cambiamento". Ex insegnante d'inglese, la 37enne Tikhanovskaya si è candidata alle presidenziali dopo che il marito ... Leggi su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Elezioni in Bielorussia, scontri a Minsk: manifestanti feriti #biellorussia - Open_gol : Proteste in Bielorussia per i risultati del voto. Gli agenti hanno usato granate stordenti. Si contano i primi feri… - repubblica : Presidenziali in Bielorussia: vittoria assegnata a Lukashenko, ma nel Paese sono subito scontri [di ROSALBA CASTELL… - Open_gol : Elezioni in Bielorussia, Lukashenko vince con l’80% dei voti. Scontri nel Paese: un morto e diversi feriti - Adnkronos : #Bielorussia, scontri e proteste in tutto il paese dopo voto: un morto -