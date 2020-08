I roghi tossici? La disoccupazione? No: per la Campania la priorità è la lotta al “bullismo omotransfobico” (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago – “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella regione Campania”, in special modo quello omotransfobico: ecco quanto accaduto negli scorsi giorni, sbandierato in ambito social dagli acerrimi nemici M5S/Pd in Campania, alleati di governo a Roma. Dicevamo, approvata questa legge, a livello regionale, in attesa di quella nazionale. Aggiungere tutele non deve o non dovrebbe mai dispiacere. Anche se sembra che già vi fossero diversi dispositivi di protezione nel codice, tali da non lasciare impuniti chiunque li perpetrasse. La Terra dei Fuochi non è una priorità per la Campania Un eccesso di zelo, magari anche giustificato da tremende ingiustizie sociali preesistenti, molto peggiori di precariato e emigrazione giovanile ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : roghi tossici Roghi tossici a Roma Nord, così potete segnalarli alla task force cittadina - Flaminio-Parioli romah24.com Via del Foro Italico: incendio domato dopo otto ore. Ancora chiusa la Tangenziale

Quasi otto per domare completamente le fiamme e per evitare che il rogo che ieri ha interessato la zona di Roma Nord si estendesse da un lato alla baraccopoli tollerata, dall'altro verso l'autodemolit ...

Roma, Benvenuti (FI): ora basta con incendi e dasagi cittadini

Roma, 8 ago. (askanews) -"Ennesimo vasto incendio nella Capitale, oggi nella zona di Tor di Quinto, Foro Italico, sterpaglie a fuoco e rifiuti. Pericolo, forte inquinamento e disagi per i residenti. Q ...

