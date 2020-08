Diletta Leotta e Rossella Fiamingo al mare assieme: FOTO da urlo in costume (Di domenica 9 agosto 2020) Diletta Leotta si sta godendo le meritate vacanze dopo la chiusura del campionato di Serie A. La giornalista, quest’anno su DAZN e reduce dalla storia terminata con l’ex fidanzato Scardina, sta trascorrendo questi giorni con Rossella Fiamingo, campionessa di scherma e sua grande amica. Le FOTO pubblicate su Instagram dalle due ragazze hanno fatto impazzire i fan, che hanno sottolineato la bellezza di Leotta e Fiamingo, in particolare commentando le loro forme messe in risalto dai costumi da mare. View this post on Instagram Finalmente Estate ☀️ A post shared by 🌸Diletta Leotta🌸 (@DilettaLeotta) on Aug 5, 2020 ... Leggi su sportface

fravanzini : Nuota come un barboncino , si presenta bene ed è’ sempre sulla Gazzetta : chi è?? Ma è DL , il vice di Pirlo alla J… - MassimoColucc13 : RT @_DAGOSPIA_: DILETTA-CI ANCORA – CHI È IL MISTERIOSO UOMO CON CUI DILETTA LEOTTA HA BALLATO UN INFUOCATO TANGO... - _DAGOSPIA_ : DILETTA-CI ANCORA – CHI È IL MISTERIOSO UOMO CON CUI DILETTA LEOTTA HA BALLATO UN INFUOCATO TANGO...… - paolorm2012 : Diletta Leotta, tango sexy in barca: il suo partner poi la getta in mare...VIDEO - marcomoriconi3 : Diletta Leotta, tango sexy in barca: il suo partner poi la getta in mare...VIDEO -