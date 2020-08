Brescia, lutto all'ospedale Civile: è morto il professor Giovanni Marini (Di domenica 9 agosto 2020) lutto all'ospedale Civile per la morte del professor Giovanni Marini, fondatore della Neurochirurgia a Brescia e luminare del settore. Marini si era laureato ancora ragazzo alla Statale di Milano, poi ... Leggi su bresciatoday

Lutto all'ospedale Civile per la morte del professor Giovanni Marini, fondatore della Neurochirurgia a Brescia e luminare del settore. Marini si era laureato ancora ragazzo alla Statale di Milano, poi ...(red.) Domenica 13 settembre alle 10 si terrà una celebrazione in Piazza Paolo VI in ricordo delle persone defunte a causa della pandemia da Covid-19. All’iniziativa, promossa dalla Diocesi di Brescia ...