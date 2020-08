Regionali 2020, Laricchia, M5s, a Taranto: 'Se vinco chiude area a caldo ex Ilva' (Di sabato 8 agosto 2020) Taranto - 'Taranto ha bisogno di continuare nella direzione della chiusura progressiva delle fonti inquinanti e della riconversione economica. Un percorso iniziato con il M5s al Governo, ma serve il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ivanscalfarotto : Regionali 2020, parla Scalfarotto: «Io riformista contro tutti» - ItalyMFA : Il Min @luigidimaio ha incontrato in #Farnesina il Min. Esteri saudita @FaisalbinFarhan In agenda: dialogo politic… - fattoquotidiano : Forza Italia sempre più nella bufera. Non si prevedono facili queste Regionali per il partito di Silvio Berlusconi,… - Domenic20508867 : RT @maxwolf63: C'è aria di svolta in Toscana: accoglienza trionfale per Salvini a Empoli - Emma96444762 : RT @ImolaOggi: Piddini sotto mentite spoglie. ??Lattanzio lascia il gruppo M5s alla Camera a causa della mancata alleanza con il Pd per le e… -