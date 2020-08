Nissan Qashqai - La storia della crossover per antonomasia FOTO GALLERY (Di sabato 8 agosto 2020) Nel 2007, quando la Nissan Qashqai arrivò per la prima volta negli showroom, il mercato guardava già con grande interesse ai veicoli a ruote alte: le Suv conquistavano sempre più clienti da circa un decennio, ma erano ancora un capriccio piuttosto caro, per famiglie borghesi. Del resto, a lungo si era pensato che il connubio tra le ruote alte e la costosa trazione integrale fosse imprescindibile su questi veicoli, orientando peraltro lofferta su motorizzazioni non piccole. Mancava ancora una fascia democratica del segmento, che sarebbe esplosa proprio con la Qashqai, fin da subito preferita dalla clientela con la sola trazione anteriore e, in Italia, con il motore a gasolio di 1.5 litri dellalleata Renault. Rotti questi tabù, la vettura si impose fin da subito, lanciando la moda delle ... Leggi su quattroruote

alessandromirra : RT @quattroruote: La crossover per antonomasia presto sarà totalmente rinnovata: in attesa della terza generazione, ecco la Foto gallery co… - quattroruote : La crossover per antonomasia presto sarà totalmente rinnovata: in attesa della terza generazione, ecco la Foto gall… - GruppoResicar : ?? IL MOMENTO E' ADESSO !!! ? Rottamazione Statale ? Incentivi RESICAR Nuovo #Nissan #Qashqai 1.5 DCI #NConnecta in… -

Ultime Notizie dalla rete : Nissan Qashqai La storia della Nissan Qashqai: la Foto Gallery - Quattroruote.it Quattroruote Nissan Qashqai

Nel 1969, suo padre fiutò l’affare delle importazioni di auto nipponiche, inizialmente proposto all’amico Carroll Shelby, che declinò l’offerta fidandosi di Lee Iacocca ...

Dovera, via della Chiesa. Auto si scontra con uno scooter, resta ferito un uomo di 33 anni

È stato trattenuto per accertamenti, all'ospedale Maggiore di Crema, l'uomo di 33 anni residente a Comazzo rimasto ferito oggi pomeriggio in un incidente a Dovera. Verso le 13.45 stava percorrendo via ...

Nel 1969, suo padre fiutò l’affare delle importazioni di auto nipponiche, inizialmente proposto all’amico Carroll Shelby, che declinò l’offerta fidandosi di Lee Iacocca ...È stato trattenuto per accertamenti, all'ospedale Maggiore di Crema, l'uomo di 33 anni residente a Comazzo rimasto ferito oggi pomeriggio in un incidente a Dovera. Verso le 13.45 stava percorrendo via ...