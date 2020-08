Messi e il segreto “anti Coronavirus”: letto speciale con nanoparticelle (Di sabato 8 agosto 2020) Lionel Messi ha preso una particolare precauzione aggiuntiva per evitare il contagio da Coronavirus. Oltre ai protocolli seguiti alla lettera, l'argentino del Barcellona si sarebbe affidato a... un letto molto speciale capace di eliminare ogni virus in 4 ore.Messi: letto speciale anti coronavirusUna notizia alquanto particolare quella che arriva dalla Spagna e più precisamente dal Mundo Deportivo che, nella sua versione online, informa come Messi si sarebbe messo al sicuro dall'eventuale contagio da Covid-19 grazie ad un letto particolare. Si tratta di un letto fabbricato da un'impresa spagnola con nanoparticelle in grado di eliminare ogni virus nel giro di 4 ore. Addirittura si dice che sia in grado di eliminare ... Leggi su itasportpress

