Calciomercato Torino, caccia al dopo-Sirigu: tra scambi e nuove soluzioni, tutti i nomi (Di sabato 8 agosto 2020) Calciomercato Torino – La prima mossa è stata fatta. Il Torino ha silurato Moreno Longo e deciso di affidare la panchina per la prossima stagione a Marco Giampaolo. Si tratta di una scelta importante, di un allenatore reduce dalla deludente esperienza sulla panchina del Milan ma che può sicuramente riscattarsi. I granata non possono permettersi un’altra stagione anonima, per questo motivo il presidente Cairo si sta muovendo sul fronte Calciomercato. Non sono da escludere cessioni eccellenti, anzi. I top player della squadra sono Sirigu e Belotti, entrambi potrebbero partire. In particolar modo sembra giunta al capolinea l’avventura in granata del portiere, questione di motivazione ma anche qualche incomprensione nelle ultime partite di campionato. Si sta ragionando ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Torino, idea scambio Sirigu-Meret. 'No' del #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Torino: idea di scambio di prestiti tra #Sirigu e #Meret - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Torino sonda #Marchwinski e aspetta #Giampaolo. Le ultime - sportli26181512 : Torino, per l'attacco piace Soares: servono 15 milioni: Un bomber per il Torino. Secondo Tuttosport, i granata avre… - laziopress : -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Joao Pedro aspetta la chiamata del Toro. Ma Di Francesco lo vuole tenere Toro.it Coppa Italia, finale a Milano. Tennis e calcio, zero tifosi

Poco probabile quindi che si possano dare spettatori al tennis (Binaghi ha chiesto metà della capienza) e nessuno al calcio. Gli Internazionali sono ... di Chiara Appendino, sindaca di Torino, ...

Calciomercato, Fiorentina su Torreira: duello in arrivo con il Torino?

Il centrocampista non è più sicuro di restare all’Arsenal e lo ha comunicato al proprio entourage. La Fiorentina adesso punta a riportare il talento uruguaiano in Italia. Il patron Commisso sta pensan ...

Poco probabile quindi che si possano dare spettatori al tennis (Binaghi ha chiesto metà della capienza) e nessuno al calcio. Gli Internazionali sono ... di Chiara Appendino, sindaca di Torino, ...Il centrocampista non è più sicuro di restare all’Arsenal e lo ha comunicato al proprio entourage. La Fiorentina adesso punta a riportare il talento uruguaiano in Italia. Il patron Commisso sta pensan ...