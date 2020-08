Atalanta, Gollini salterà la partita contro il Paris Saint Germain (Di sabato 8 agosto 2020) Il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini, sarà ancora indisponibile in vista del match di Champions League contro il Psg Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, non ce la farà a recuperare dall’infortunio al ginocchio per il match di Champions League contro il Paris Saint Germain. La partita, valida per i quarti di finale, è in programma mercoledì 12 agosto. Il portiere si era infatti infortunato durante l’ultima partita di campionato contro l’Inter. Per lui si tratta di una lesione subtotale del crociato posteriore. Al suo posto, contro il Psg, giocherà ... Leggi su calcionews24

SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA Pierluigi Gollini salta la sfida con il Paris Lesione subtotale del crociato per il portiere… - Gazzetta_it : #Champions brutte notizie per l'Atalanta: lesione subtotale del crociato, #Gollini salta il Psg - SkySport : Infortunio Gollini, salta Atalanta-Psg: è lesione subtotale del crociato - ilgiovanemassi : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATALANTA Pierluigi Gollini salta la sfida con il Paris Lesione subtotale del crociato per il portiere #SkySport #Sk… - patrick_iannare : RT @TMW_radio: +++ Ultim’ora #Atalanta +++ ?? #Gollini non sarà in campo contro il #PSG. Al suo posto in porta ci sarà probabilmente Marco… -