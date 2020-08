Zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, Conte disse: «Il verbale del Cts? Io non l’ho mai visto» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Comitato tecnico scientifico consigliò l’istituzione di una Zona rossa nei Comuni di Alzano e Nembro. Ma alla raccomandazione seguirono giorni fatali, nei quali quel provvedimento non venne deciso. E ai magistrati — scrivono Marco Imarisio, Simona Ravizza e Fiorenza Sarzanini — Conte disse di non aver mai ricevuto quel verbale Leggi su corriere

