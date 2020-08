Vite al limite, l’impressionante trasformazione di Maja: eccola oggi (Foto) (Di venerdì 7 agosto 2020) Tutte le sue Foto di oggi a fine articolo. Sul web la troviamo etichettata come "la più complicata paziente di tutto il programma" e, ancora, come "quella maggiormente ostacolata dalla famiglia intera". Ma esattamente, chi è Maja Radanovic e perché le sue fan-page (soprattutto americane) hanno iniziato ad attaccarla in questo modo? La conosceremo più da vicino stasera su Real Time Maja, protagonista di Vite Al limite e paziente del dottor Nowzaradan che ha deciso di affidarsi alla clinica di Houston per il recupero di una condizione fisica normale. A soli 33 anni all'epoca della sua partecipazione al programma, Maja era ormai arrivata a pesare 315 chilogrammi, ma proprio ... Leggi su howtodofor

zazoomblog : Era Maja Radanovic di Vite al Limite di 310 kg: ha abbandonato dopo 8 mesi com’è oggi [FOTO] - #Radanovic #Limite… - manuela1877 : @wonder_ste Stavo cercando di capire la marca della borsa della protagonista della puntata di vite al limite ?? - shvwnisbaby : sono stata tutta la sera a guardare vite al limite cosi obbligo me stessa a non diventare così - vatiicancameos : raga sto male @marinaacala in direct su insta mi sta commentando vite al limite aiuto - NauredaCogo98 : avete presente il programma su real time VITE AL LIMITE? ecco, quando lo guardo mangio con loro per non farli senti… -