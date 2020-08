Stop ai battesimi "creativi", come uscire dal dubbio? (Di venerdì 7 agosto 2020) Papa Francesco impone una stretta sui battesimi "fai da te" e dice basta ai preti troppo creativi che hanno battezzato bambini e bambine utilizzando una formula del rituale innovativa, al plurale, per ... Leggi su stanzevaticane.tgcom24

boettoisabella1 : RT @MediasetTgcom24: 'Stop ai battesimi 'creativi', ma come uscire dal dubbio?' - FabioMRagona : 'Stop ai battesimi creativi, ma come uscire dal dubbio?' - MediasetTgcom24 : 'Stop ai battesimi 'creativi', ma come uscire dal dubbio?' - frob_it : Battesimi impartiti con la formula sbagliata, stop del Papa: 'Non sono considerati validi' - Death35902652 : Battesimi impartiti con la formula sbagliata, stop del Papa: 'Non sono considerati validi' Il battesimo impartito u… -