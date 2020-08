"Real Madrid, Mariano Diaz negativo al Coronavirus" (Di venerdì 7 agosto 2020) Madrid, SPAGNA, - Nessun annuncio ufficiale ma solo un'indiscrezione di Cadena Cope: Mariano Diaz , però, sarebbe finalmente risultato negativo al Coronavirus dopo l'ultimo test effettuato. Il ... Leggi su corrieredellosport

BrunoVespa : In Spagna, in crisi Covid,in luglio 22000 spettatori per 27 repliche di Traviata nel Teatro Real di Madrid a posti… - lsantiagotv : Ansioso pra ver Manchester City e Real Madrid - Diopcuyuz : @bbosportts ?? Bale, Real Madrid'e veda etti. - Daniele91Nap : Real Madrid e Lione ai quarti di champions #JuveLione #ManCityRealMadrid - Mediagol : #VIDEO Manchester City-Real Madrid, sfida tra giganti: #Guardiola vs Zidane e non solo, i numeri a confronto… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, Casemiro rivela: “Ancora oggi mi mette ansia parlare con Zidane. Sulla Champions…” ItaSportPress Manchester City-Real Madrid, i diffidati di entrambe le squadre a rischio squalifica

Sono due i diffidati tra Manchester City e Real Madrid a rischio squalifica in caso di passaggio del turno ai quarti. Prima del match dell’Etihad Stadium, infatti, sono in diffida due giocatori dei ...

Real Madrid, Zidane sfida Guardiola: “Faremo una grande gara”

Zinédine Zidane, in vista della sfida di questa sera valida per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester City, analizza l’incontro. Il tecnico dei Blancos ha sottolineato: “Sap ...

Sono due i diffidati tra Manchester City e Real Madrid a rischio squalifica in caso di passaggio del turno ai quarti. Prima del match dell’Etihad Stadium, infatti, sono in diffida due giocatori dei ...Zinédine Zidane, in vista della sfida di questa sera valida per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester City, analizza l’incontro. Il tecnico dei Blancos ha sottolineato: “Sap ...